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Ракурс
США назвали новую причину запрета бить ракетами ATACMS по россии

США назвали новую причину запрета бить ракетами ATACMS по россии

23 окт 2024, 13:45
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Пентагон назвав ще одну причину заборони Україні бити ракетами ATACMS по рф.


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Міністр оборони США Ллойд Остін після візиту до Києва сказав у розмові з американськими медіа, що росія вже буцімто перевела літаки, які вона використовує для запуску КАБ, за межі радіуса дії ATACMS на 300 км від українського кордону:

Проте Ллойд Остін вважає, що Україна може продовжувати завдавати ударів на великій відстані:

Україна має багато можливостей… Вони це зроблять.

Стосовно дронів українського виробництва Остін зазначив:

Вони дуже ефективні. Насправді ми бачили, як вони здійснюють атаки або операції на відстані близько 400 км від кордону і навіть далі.

Він також запевнив, що вірить у перемогу України.

Источник: Ракурс


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