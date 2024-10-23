США назвали новую причину запрета бить ракетами ATACMS по россии

https://racurs.ua/n200518-ssha-nazvali-novuu-prichinu-zapreta-bit-raketami-atacms-po-rossii.html

Ракурс

Пентагон назвав ще одну причину заборони Україні бити ракетами ATACMS по рф.

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Міністр оборони США Ллойд Остін після візиту до Києва сказав у розмові з американськими медіа, що росія вже буцімто перевела літаки, які вона використовує для запуску КАБ, за межі радіуса дії ATACMS на 300 км від українського кордону:

Проте Ллойд Остін вважає, що Україна може продовжувати завдавати ударів на великій відстані:

Україна має багато можливостей… Вони це зроблять.

Стосовно дронів українського виробництва Остін зазначив:

Вони дуже ефективні. Насправді ми бачили, як вони здійснюють атаки або операції на відстані близько 400 км від кордону і навіть далі.

Він також запевнив, що вірить у перемогу України.