Дональд Трамп может обвалить курс евро, если победит на выборах

https://racurs.ua/n200521-evro-mojet-upast-na-10-v-sluchae-pobedy-trampa-goldman-sachs.html

Ракурс

Дональд Трамп анонсував, що в разі приходу до влади планує ввести 10-відсотковий тариф США на весь імпорт і 20-відсоткове мито на китайську продукцію, а також знизити податки.

.

Фахівці інвесткомпанії Goldman Sachs вважають, що такі дії можуть призвести до різкого зростання курсу долара і падіння євро на 8—10%. У випадку вужчої політики, в якій Трамп лише запровадить додаткові тарифи проти Китаю, падіння євро очікується приблизно на 3%.

У Goldman Sachs повідомили, що сценарій, за яким республіканці виграють президентські вибори і переможуть у Конгресі, може призвести до підвищення тарифів і зниження внутрішніх податків, що стане стимулом для економіки.