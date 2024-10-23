Ракурсhttps://racurs.ua/
Дональд Трамп может обвалить курс евро, если победит на выборах
Евро может упасть на 10% в случае победы Трампа, — Goldman Sachshttps://racurs.ua/n200521-evro-mojet-upast-na-10-v-sluchae-pobedy-trampa-goldman-sachs.htmlРакурс
Дональд Трамп анонсував, що в разі приходу до влади планує ввести 10-відсотковий тариф США на весь імпорт і 20-відсоткове мито на китайську продукцію, а також знизити податки.
.
Фахівці інвесткомпанії Goldman Sachs вважають, що такі дії можуть призвести до різкого зростання курсу долара і падіння євро на 8—10%. У випадку вужчої політики, в якій Трамп лише запровадить додаткові тарифи проти Китаю, падіння євро очікується приблизно на 3%.
У Goldman Sachs повідомили, що сценарій, за яким республіканці виграють президентські вибори і переможуть у Конгресі, може призвести до підвищення тарифів і зниження внутрішніх податків, що стане стимулом для економіки.
Трамп наразі йде на рівних з віце-президентом-демократом Камалою Гарріс, але радикальна економічна політика Трампа, ймовірно, матиме більший вплив на Європу, яка є ключовим торгівельним партнером як США, так і Китаю.
Аналітик Goldman Sachs вважає, що 10% мита на весь імпорт і 20% мита на китайські товари в поєднанні зі зниженням податків можуть призвести до різкого зростання курсу долара і падіння євро на 8−10%. Євро востаннє торгувався на рівні 1,083 дол. Востаннє він торгувався нижче паритету в листопаді 2022 року.
Обидва заходи, ймовірно, призведуть до зростання інфляції, що означатиме значно вищі відсоткові ставки в США, ніж у Європі, що підвищить привабливість долара.
Загрузка...