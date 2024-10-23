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Ракурс
Дональд Трамп може обвалити курс євро, якщо переможе на виборах

Євро може впасти на 10% у разі перемоги Трампа, — Goldman Sachs

23 жов 2024, 15:23
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Дональд Трамп анонсував, що в разі приходу до влади планує ввести 10-відсотковий тариф США на весь імпорт і 20-відсоткове мито на китайську продукцію, а також знизити податки.


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Фахівці інвесткомпанії Goldman Sachs вважають, що такі дії можуть призвести до різкого зростання курсу долара і падіння євро на 8—10%. У випадку вужчої політики, в якій Трамп лише запровадить додаткові тарифи проти Китаю, падіння євро очікується приблизно на 3%.

У Goldman Sachs повідомили, що сценарій, за яким республіканці виграють президентські вибори і переможуть у Конгресі, може призвести до підвищення тарифів і зниження внутрішніх податків, що стане стимулом для економіки.

Трамп наразі йде на рівних з віце-президентом-демократом Камалою Гарріс, але радикальна економічна політика Трампа, ймовірно, матиме більший вплив на Європу, яка є ключовим торгівельним партнером як США, так і Китаю.

Аналітик Goldman Sachs вважає, що 10% мита на весь імпорт і 20% мита на китайські товари в поєднанні зі зниженням податків можуть призвести до різкого зростання курсу долара і падіння євро на 8−10%. Євро востаннє торгувався на рівні 1,083 дол. Востаннє він торгувався нижче паритету в листопаді 2022 року.

Обидва заходи, ймовірно, призведуть до зростання інфляції, що означатиме значно вищі відсоткові ставки в США, ніж у Європі, що підвищить привабливість долара.

Джерело: Ракурс


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