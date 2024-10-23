ЕС пригрозил Украине задержать выплату в 4 млрд евро. Фото:

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Україна може не отримати обіцяні 4 млрд євро від ЄС у 2024 році.

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Київ порушив терміни виконання умов у рамках Ukraine Facility, які стосуються ухвалення законопроекту про угоду зі слідством у корупційних справах. Таку умову мали виконати до кінця третього кварталу, але законопроект лише у першому читанні ухвалили 9 жовтня. Про це йдеться у листі МЗС України, який 23 жовтня народний депутат Ярослав Железняк оприлюднив у Telegram.

Україна ризикує не отримати фінансування обсягом 4 млрд євро, яке очікується від Євросоюзу у 2024 році, — наголосив в дипломатичному відомстві.

За інформацією дипломатів, у Брюсселі попередили, що ці кошти «перенесуть на наступний рік», якщо закон не буде ухвалено й він не вступить у дію до кінця жовтня.

Також у Міністерстві закордонних справ заявили, що під загрозою також може опинитися рішення Ради ЄС про надання Україні до 35 млрд євро у вигляді кредиту. Це станеться у тому разі, якщо українська влада не виконає умови.

Нагадаємо, у березні Міністерство економіки опублікувало 20 березня План України для Ukraine Facility, виконання якого принесе понад 50 млрд євро фінансової допомоги від ЄС. Документ містить понад 150 індикаторів за 69 напрямками реформ, виконання яких заплановане на період до 2027 року, та стане основою для реалізації програми фінансової підтримки України від ЄС у розмірі 50 млрд євро протягом 2024−2027 років.