Кабмин разрешил отменять бронирование для предприятий. Фото:

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Українські підприємства повторно перевірять на критичність для бронювання від мобілізації.

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Кабінет міністрів України вніс зміни до порядку визначення критично важливих підприємств і дозволив перевіряти їх на відповідність встановленим критеріям. Про це йдеться у відповідній постанові уряду від 22 жовтня.

Зазначається, що додано новий пункт до порядку визначення «критично важливих для економіки підприємств». Він передбачає, що орган, який ухвалив рішення про надання критичного статусу, може проводити перевірку їхньої відповідності встановленим критеріям.

Після перевірки цей орган ухвалює одне з двох рішень:

підприємство не відповідає критеріям, і його статус критично важливого скасовується.

підприємство відповідає критеріям, і статус підтверджується.

Копію такого рішення ревізор упродовж одного дня повинен надіслати до Міністерства економіки, Міністерства оборони, СБУ, Служби зовнішньої розвідки або Мінцифри.

Нагадаємо, 10 жовтня Міністерство оборони України оголосило плани провести до 15 листопада аудит критичних підприємств на предмет бронювання. Перевірка торкнеться лише тих підприємств, які отримали статус критичних від органів місцевого самоврядування.