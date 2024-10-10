Міноборони перегляне бронювання на критичних підприємствах

https://racurs.ua/ua/n200104-minoborony-pereglyane-bronuvannya-na-krytychnyh-pidpryiemstvah.html

Ракурс

Міністерство оборони України оголосило плани провести до 15 листопада аудит критичних підприємств на предмет бронювання. Перевірка торкнеться лише тих підприємств, які отримали статус критичних від органів місцевого самоврядування, повідомив перший заступник міністра оборони України Іван Гаврилюк на засіданні уряду,

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Рішення ухвалили, бо різко пішло збільшення кількості заброньованих людей. Протягом двох років було 540 тисяч людей, а тут за пару місяців — зростання вдвічі, — констатував Гаврилюк «Суспільному».

Зазначимо, що напередодні, 9 жовтня видання The Page оприлюднило текст рішення уряду, згідно з яким до 15 листопада призупинено дію деяких положень щодо визначення критично важливих підприємств.

Крім того, онлайн-видання «Європейська правда» з посиланням на власні джерела повідомило, що рішення ухвалили через те, що президента України Володимира Зеленського обурив факт бронюванням від мобілізації 1,5 мільйона людей.