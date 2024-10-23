Shahed-136 сбили с раритетного пулемета «Максим». Фото:

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Ракурс

Збиття російського ударного БпЛА Shahed-136 відбулося зі раритетної стрілецької зброї.

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Під час однієї з атак на територію України мобільні вогневі групи 17-ї Полтавської бригади Національної гвардії України успішно знищили ворожий дрон Shahed 136/131. Про це бригада повідомила у Facebook.

Оборона триває безперервно, а підрозділи Національної гвардії України продовжують забезпечувати безпеку мирного населення, — зазначили військові.

Тим часом OSINT-аналітики вважають, що ворожий дрон було збито за допомогою раритетного кулемета «Максим 1910».

Як відомо, кулемет «Максим 1910» — це одна з найвідоміших моделей важкого кулемета, який використовувався у багатьох війнах протягом ХХ століття. Ця стрілецька зброя була розроблена британським інженером Хайремом Максімом у 1880-х роках. Однак його модифікація 1910 року набула особливої популярності в Російській імперії та СРСР.

Калібр «Максима» становить 7,62 мм, він здатен здійснювати 600 пострілів на хвилину. Цей кулемет залишався на озброєнні деяких армій аж до середини ХХ ст.

Нагадаємо, українські бійці 47-ї окремої механізованої бригади збили російський «Шахед» зі стрілецької зброї. Дрон здетонував та не долетів до цілі. Таким чином вдалося уникнути чергової трагедії.