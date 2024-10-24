Рашисты существенно увеличивают масштабы милитаризации детей на ВОТ

Рашисты существенно увеличивают масштабы милитаризации детей на ВОТhttps://racurs.ua/n200554-rashisty-suschestvenno-uvelichivaut-masshtaby-militarizacii-detey-na-vot.htmlРакурс
Російські загарбники збільшують масштаби мілітаризації дітей на тимчасово окупованих територіях України.
Про це сьогодні, 24 жовтня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.
У тимчасово окупованому Старобільську на Луганщині у найближчий час місцевий «кадетський» корпус збільшить свої можливості вп’ятеро. У місті за кошти путінської партії розбудовують приміщення «казачого кадетського корпусу ім. Маргелова». Планують розширитися до 500 вихованців, — вказано в повідомленні.
Зазначається, що зараз на базі цього закладу військовий вишкіл проходять 100 дітей віком від 12 років.
Після закінчення навчання випускники зобов’язуються підписувати контракт із міністерством нападу рф або ж продовжувати освіту у вищих військових учбових закладах, — розповіли у ЦНС.
У ЦНС наголошують, що в умовах окупації діти стають жертвами кремлівської пропаганди та маніпуляцій, що загрожує їм у майбутньому бути втягнутими у війну проти Вітчизни, й закликають надавати інформацію про ворога та його колаборантів до відповідного анонімного чат-бота, щоб наблизити час деокупації.