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Ракурс
На ВОТ растет милитаризация детей рашистами, фото: «Голос Ислама»

Рашисты существенно увеличивают масштабы милитаризации детей на ВОТ

24 окт 2024, 15:56
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Російські загарбники збільшують масштаби мілітаризації дітей на тимчасово окупованих територіях України.


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Про це сьогодні, 24 жовтня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

У тимчасово окупованому Старобільську на Луганщині у найближчий час місцевий «кадетський» корпус збільшить свої можливості вп’ятеро. У місті за кошти путінської партії розбудовують приміщення «казачого кадетського корпусу ім. Маргелова». Планують розширитися до 500 вихованців, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що зараз на базі цього закладу військовий вишкіл проходять 100 дітей віком від 12 років.

Після закінчення навчання випускники зобов’язуються підписувати контракт із міністерством нападу рф або ж продовжувати освіту у вищих військових учбових закладах, — розповіли у ЦНС.

У ЦНС наголошують, що в умовах окупації діти стають жертвами кремлівської пропаганди та маніпуляцій, що загрожує їм у майбутньому бути втягнутими у війну проти Вітчизни, й закликають надавати інформацію про ворога та його колаборантів до відповідного анонімного чат-бота, щоб наблизити час деокупації.

Источник: Ракурс


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