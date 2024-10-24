В Купянском районе Харьковской области продолжается эвакуация, фото: zona.media

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Темпи евакуації з лівого берега річки Оскіл у Куп’янському районі знижуються попри напружену ситуацію.

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Про це сьогодні, 24 жовтня, у коментарі журналістам розповів очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, повідомляє агентство «Укрінформ».

По лівому берегу ситуація вкрай напружена. Ми продовжуємо евакуацію. На жаль, темпи її дещо знижуються. Щоденно вивозимо від 100 до 150 людей, — зазначив він.

За словами Синєгубова, на найбільш небезпечних територіях Куп’янського району залишаються близько 2,5 тис. жителів. Родин із дітьми там уже не мало бути.

Однак сьогодні дізналися, що дві сім’ї залишаються, фактично переховують дітей від примусової евакуації, — зазначив він. — По цих сім’ях будемо працювати з Нацполіцією, місцевими органами влади в окремому порядку.

Примусова евакуація родин із дітьми з Борівської громади Ізюмського району має завершитися за два тижні, після чого, можливо, прийматиметься рішення про евакуацію всього населення.

Джерело: «Укрінформ»