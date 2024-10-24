Олаф Шольц, фото: Raimond Spekking/CC BY-SA 4.0

https://racurs.ua/n200566-vouuschaya-strana-ne-mojet-stat-chlenom-nato-sholc-o-priglashenii-ukrainy-v-alyans.html

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Канцлер Німеччини Олаф Шольц відкинув ідею запрошення України в НАТО.

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Про це він заявив в інтерв’ю ZDF.

Ми прийняли рішення у Вашингтоні та Вільнюсі і описали перспективи. Але я вважаю, що наразі немає потреби в якихось нових рішеннях, поза цим рішенням, — заявив він.

Шольц наголосив, що «країна, яка воює, не може стати членом НАТО».

Усі це знають, з цим немає жодних розбіжностей. І запрошення вступити до НАТО, як правило, досить швидко пов’язується з членством, — додав він.

За його словами, це питання зараз навіть не стоїть на порядку денному. Скоріше, йдеться про «обговорення питання гарантій безпеки у післявоєнній ситуації», наголосив Шольц.

Шольц наголосив, що повномасштабне російське вторгнення в Україну вимагає «виважених дій», які, з одного боку, гарантують підтримку Україні, а з іншого боку, гарантують, що це не перетвориться на війну між росією і НАТО.

Я дуже чітко це розумію і не зміню своєї позиції, — зазначив він.

Щодо доставки в Україну німецьких крилатих ракет Taurus, Шольц зауважив:

Моя думка однозначна. Я вважаю, що це неправильно.

За його словами, Німеччина не постачатиме зброю, котра «сприятиме ескалації».

Нагадаємо, швидке запрошення України до НАТО є першим пунктом представленого нещодавно Володимиром Зеленським «плану перемоги».

Джерело: ZDF