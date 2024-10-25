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Ракурс
ВСУ показали «дорогу смерти» в Курской области. Скриншот с видео

Дорога смерти — в ВСУ показали остатки техники рф в Курской области (ВИДЕО)

25 окт 2024, 09:50
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Дорога смерті у Курській області рф з’явилася у ході бойових дій.


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Цей шлях встелений знищеною ворожою технікою. Скрізь багато вигорілих сліді, які залишив ворог, зазнаючи поразки. Найбільші втрати техніки на цій ділянці зазнала сумнозвісна 155-та бригада морської піхоти Збройних сил рф. Про це 82-га окрема десантно-штурмова Буковинська бригади ДШВ ЗСУ повідомила у Facebook.

Зазначається, що на цьому шляху російську техніку стирали з лигця землі десантники 82-ї ОДШБр та інші підрозділи Збройних сил України. Від «другої армії світу» залишилися лише згарища й уламки.

Нагадаємо, українські танки «Леопард» 33-ї окремої механізованої бригади ЗСУ зупинили танковий прорив російської армії неподалік від Сіверського Донця. Ворог зазнав втрат.

Источник: Ракурс


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