Дроны ГУР успешно атаковали места скопления оккупантов. Фото:

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Українська воєнна розвідка продовжує нищити росіян на фронті.

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Воїни ГУР МО України за допомогою дронів виявляють та знищують російських окупантів на фронті. Б’ють місцях накопичення, укриттях та укріпленнях противника, а також спалюють ворожі засоби зв’язку та спостереження. Про це Головне управління розвідки 25 жовтня повідомило у Facebook.

Загарбники знову програли хованки і їм прилетіла кара небесна! — зазначили розвідники.

Нагадаємо, бійці підрозділу «Братство» Головного управління розвідки МОУ звільнили та зачистили від російських окупантів населений пункт Кругляківка Куп’янського району Харківської області. Операція із повернення контролю над важливим для оборони Куп’янська населеним пунктом тривала з 7 по 14 жовтня 2024 року.

Росіяни чинили опір й намагалися контратакувати, але зазнали поразки. У Кругляківці загарбники втратили понад взвод піхоти, який знищували у ближніх боях. Крім того, деяких окупантів взяли у полон.