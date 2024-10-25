Запорожье и область могут быть без света. Фото:

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Запоріжжя та область можуть повністю залишитися без електроенергії взимку.

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Місцевим мешканцям треба готуватися до того, що електрики не буде взагалі. А в Запоріжжі може не бути централізованого електропостачання на водонапірні станції. Про це голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров заявив в ефірі телемарафону.

Що ми маємо зробити? Ми маємо двічі зарезервувати. Встановити один генератор та другий, — зазначив він.

За його словами, на всі великі котельні міста Запоріжжя і Запорізької області, де є централізоване опалення, встановлять когенераційні установки. Перші запрацюють вже в грудні. Затримка пов’язана з величезним попитом на ці установки й відсутність коштів у влади.

Федоров додав, що перші когенераційні установки, які були придбані за гроші партнерів, будуть на території Запоріжжя у листопаді.

Очільник ОВА додав, що звичайні генератори, які встановлені в школах та лікарнях, забезпечать електропостачання для освітнього процесу та надання меддопомоги.

Нагадаємо, Україну очікує найбільш сувора зима з моменту російського вторгнення. В ООН заявили, що через російські удари по енергосистемі України цієї зими українцям слід очікувати відключення електроенергії тривалістю від чотирьох до 18 годин на добу.