Российский дрон попал в 25-этажку в Киеве

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Увечері 25 жовтня терористична федерація здійснила чергову атаку на Київ.

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Російський дрон влучив в житловий будинок в Солом’янському районі, повідомляє мер міста Віталій Кличко.

Внаслідок ворожого обстрілу частково пошкоджено квартири на 17, 18 та 19 поверсі 25-поверхового житлового будинку з подальшою пожежею на 16 та 17 поверсі.

Наразі триває локалізація пожежі. На місці працює 43 рятувальника та 11 одиниць пожежно-рятувальної техніки. Інформацію щодо потерпілих уточнюють.