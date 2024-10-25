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Ракурс
Російський дрон влучив у 25-поверхівку в Києві

Російський дрон влучив у 25-поверхівку в Києві (ФОТО)

25 жов 2024, 22:20
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Увечері 25 жовтня терористична федерація здійснила чергову атаку на Київ.


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Російський дрон влучив в житловий будинок в Солом’янському районі, повідомляє мер міста Віталій Кличко.

Внаслідок ворожого обстрілу частково пошкоджено квартири на 17, 18 та 19 поверсі 25-поверхового житлового будинку з подальшою пожежею на 16 та 17 поверсі.

Наразі триває локалізація пожежі. На місці працює 43 рятувальника та 11 одиниць пожежно-рятувальної техніки. Інформацію щодо потерпілих уточнюють.

Джерело: Ракурс


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