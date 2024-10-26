Страны G7 согласовали кредит в 50 млрд дол. для Украины. Фото:

https://racurs.ua/n200605-strany-g7-soglasovali-kredit-v-50-mlrd-dol-dlya-ukrainy.html

Ракурс

Кредит на 50 млрд дол. для України погодили країни «Групи семи».

.

У суботу, 23 жовтня, країни G7 погодили кредит на 50 млрд дол. для України, забезпеченого прибутками від заморожених активів Центрального банку російської федерації. Цей крок відкриває шлях для надання необхідної допомоги Києву та захисту критично важливого фінансування від впливу результатів президентських виборів у США. Про це йдеться у спільній заяві лідерів «Групи семи»

У документі також йдеться про те, що ці гроші повинні витратити на підтримку бюджету України, військову та відновлювальну допомогу. По 20 млрд дол. допомоги надійде від Сполучених Штатів Америки та ЄС. Близько 3 млрд дол. виділить Велика Британія. Також свої внески зроблять Канада та Японія.

Кредит G7 дозволить Україні отримати фінансову підтримку для відбудови та оборони, допомагаючи покрити фінансові потреби до 2025 року та далі.

Також очікується, що Сполучені Штати Америки планують зробити першу виплату до кінця року.

Нагадаємо, 23 жовтня Рада Європейського Союзу остаточно схвалила виділення Україні кредиту в розмірі до 35 млрд євро. Цю позику гаситимуть коштом прибутку від заморожених активів російської федерації.