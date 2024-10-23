Рада ЄС остаточно схвалила виділення Україні позики до 35 млрд євро. Фото:

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Рада Європейського Союзу 23 жовтня остаточно схвалила виділення Україні кредиту в розмірі до 35 млрд євро.

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Цю позику гаситимуть коштом прибутку від заморожених активів російської федерації. Сьогодні було успішно завершена письмова процедура для прийняття пакету фінансової допомоги Україні, включаючи позику макрофінансової допомоги (МФД) на суму до 35 млрд євро. Про це повідомило угорське головування в Раді ЄС.

Рішення остаточно набуде чинності наступного дня після публікації в Офіційному журналі Європейського Союзу.

Як відомо, ці гроші є внеском блоку в ініціативу G7 щодо надання Україні 50 млрд кредиту, який будуть погашати коштом прибутку від заморожених активів рф.

Нагадаємо, 20 вересня глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Єврокомісія надасть Україні кредит на 35 млрд євро, а Київ отримає позику в рамках зобов’язань G7.

Посли Євросоюзу погодили надання Україні кредиту на цю суму 9 жовтня. Пропозицію Європейської комісії про кредит Україні за рахунок російських активів 22 жовтня підтримав Європейський парламент.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль наголосив, що це рішення є важливим внеском ЄС у межах 50 млрд дол. кредиту G7. Ці гроші допоможуть покрити нагальні фінансові потреби України.

Також відомо, що 2,26 млрд фунтів стерлінгів у межах цього ж кредиту G7 надасть Велика Британія.