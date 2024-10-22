Європарламент схвалив 35 млрд євро позики Україні за рахунок активів рф

Європарламент схвалив 35 млрд євро позики Україні. Фото:

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Європарламент схвалив 35 млрд євро позики для України.

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Європейський парламент у вівторок, 22 жовтня, підтримав пропозицію Європейської комісії про кредит Україні на 35 млрд євро з погашенням із доходів від заморожених російських активів. Рішення підтримали 518 депутатів, проти були 56, утримався 61. Позика буде доступний до кінця 2024 року, виплати відбуватимуться у 2025 році. Про це повідомляється на сайті Європарламенту.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль наголосив, що це рішення є важливим внеском ЄС у межах 50 млрд дол. кредиту G7. Ці гроші допоможуть покрити нагальні фінансові потреби України.

Також очільник уряду поінформував, що 2,26 млрд фунтів стерлінгів у межах цього ж кредиту G7 надасть Велика Британія.

Така бюджетна підтримка дозволить забезпечити військові витрати, зокрема на протиповітряну оборону, артилерію та необхідне обладнання, — зазначив Шмигаль.

Нагадаємо, 20 вересня глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Єврокомісія надасть Україні кредит на 35 млрд євро, а Київ отримає позику в рамках зобов’язань G7. А 9 жовтня посли Євросоюзу теж погодили надання Україні кредиту на цю суму.