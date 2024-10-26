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Последствия падения обломков, фото: Киевская ОВА
Обломки дронов упали в семи районах Киевщины, погиб человек (ФОТО)https://racurs.ua/n200617-oblomki-dronov-upali-v-semi-rayonah-kievschiny-pogib-chelovek-foto.htmlРакурс
На Київщині триває ліквідація наслідків російської повітряної атаки.
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Уламки збитих ворожих цілей зафіксовані в усіх семи районах області. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Київської ОВА Руслан Кравченко.
Внаслідок атаки:
- померла жінка 1968 року народження. Через падіння уламків ворожих цілей вона отримала поранення в області живота;
- незначні ушкодження отримав 13-річний хлопчик. Вся необхідна допомога була надана на місці;
- зафіксовано пошкодження 24 приватних будинків, гуртожитку та хостелу, чотирьох магазинів, чотирьох авто. Зокрема, пошкоджені вікна, двері, покрівлі, фасади;
- в одному з населених пунктів пошкоджена будівля ліцею — вибиті вікна, посічений фасад, а також шкільний автобус, що був поруч із закладом;
- пошкоджено лінію електропередач, в двох районах відбулося загорання трав’яного настилу. Всі пожежі ліквідовані.
Оперативні служби продовжують фіксувати наслідки. Людям надається необхідна допомога. До заміни вікон у пошкоджених будинках долучається міжнародний фонд GEM, — зазначив Кравченко.
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