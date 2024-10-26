Последствия падения обломков, фото: Киевская ОВА

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На Київщині триває ліквідація наслідків російської повітряної атаки.

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Уламки збитих ворожих цілей зафіксовані в усіх семи районах області. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Київської ОВА Руслан Кравченко.

Внаслідок атаки:

померла жінка 1968 року народження. Через падіння уламків ворожих цілей вона отримала поранення в області живота;

незначні ушкодження отримав 13-річний хлопчик. Вся необхідна допомога була надана на місці;

зафіксовано пошкодження 24 приватних будинків, гуртожитку та хостелу, чотирьох магазинів, чотирьох авто. Зокрема, пошкоджені вікна, двері, покрівлі, фасади;

в одному з населених пунктів пошкоджена будівля ліцею — вибиті вікна, посічений фасад, а також шкільний автобус, що був поруч із закладом;

пошкоджено лінію електропередач, в двох районах відбулося загорання трав’яного настилу. Всі пожежі ліквідовані.