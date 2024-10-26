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Ракурс
Наслідки падіння уламків, фото: Київська ОВА

Уламки дронів упали в семи районах Київщини, загинула людина (ФОТО, ВІДЕО)

26 жов 2024, 16:38
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На Київщині триває ліквідація наслідків російської повітряної атаки.


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Уламки збитих ворожих цілей зафіксовані в усіх семи районах області. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Київської ОВА Руслан Кравченко.

Внаслідок атаки:

  • померла жінка 1968 року народження. Через падіння уламків ворожих цілей вона отримала поранення в області живота;
  • незначні ушкодження отримав 13-річний хлопчик. Вся необхідна допомога була надана на місці;
  • зафіксовано пошкодження 24 приватних будинків, гуртожитку та хостелу, чотирьох магазинів, чотирьох авто. Зокрема, пошкоджені вікна, двері, покрівлі, фасади;
  • в одному з населених пунктів пошкоджена будівля ліцею — вибиті вікна, посічений фасад, а також шкільний автобус, що був поруч із закладом;
  • пошкоджено лінію електропередач, в двох районах відбулося загорання трав’яного настилу. Всі пожежі ліквідовані.

Оперативні служби продовжують фіксувати наслідки. Людям надається необхідна допомога. До заміни вікон у пошкоджених будинках долучається міжнародний фонд GEM, — зазначив Кравченко.

Наслідки падіння уламків, фото: Київська ОВА

Джерело: Ракурс


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