Читайте также
Ракурсhttps://racurs.ua/
Последствия российских обстрелов Харьковщины, фото: Харьковская областная прокуратура
Рашисты обстреляли Харьковщину из «ураганов» и С-300, погиб человек (ФОТО)https://racurs.ua/n200622-rashisty-obstrelyali-harkovschinu-iz-uraganov-i-s-300-pogib-chelovek-foto.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 26 жовтня, обстрілювали Харківщину РСЗВ «Ураган» та ракетами С-300.
.
В результаті загинув місцевий житель. Про це повідомляє прес-служба Харківської обласної прокуратури.
Зафіксовано такі випадки:
- близько 11.45 зс рф завдали ракетний удар по приватному житловому сектору у селі Радькове Чугуївського району. З-під завалів будинку рятувальники деблокували тіло загиблого 55-річного чоловіка. Також 84-річний мешканець зазнав гострої реакції на стрес. Попередньо, ворог вдарив по населеному пункту двома ракетами С-300;
- вдень російські війська вдарили по селищу Рогань Харківського району. Влучання у відкриту місцевість. Без постраждалих. За попередніми даними, обстріл був здійснений касетними боєприпасами з РСЗВ «Ураган».
Розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 Кримінального кодексу).
Адвокаты, будьте бдительны, или Наступление на бизнес и произвольные аресты земельных участков
Активы оккупированы и растащены россиянами. Украине безразлично: брал кредит — верни
Срок полномочий президента: юридические аргументы или политические расчеты
Каждый украинец обязан заплатить банкам за утраченное или разрушенное имущество, на которое он брал ссуду — решение апелляционного суда
Загрузка...