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Наслідки російського обстрілу Харківщини, фото: Харківська обласна прокуратура
Рашисти обстріляли Харківщину з «ураганів» та С-300, загинула людина (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n200622-rashysty-obstrilyaly-harkivschynu-z-uraganiv-ta-s-300-zagynula-ludyna-foto.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 26 жовтня, обстрілювали Харківщину РСЗВ «Ураган» та ракетами С-300.
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В результаті загинув місцевий житель. Про це повідомляє прес-служба Харківської обласної прокуратури.
Зафіксовано такі випадки:
- близько 11.45 зс рф завдали ракетний удар по приватному житловому сектору у селі Радькове Чугуївського району. З-під завалів будинку рятувальники деблокували тіло загиблого 55-річного чоловіка. Також 84-річний мешканець зазнав гострої реакції на стрес. Попередньо, ворог вдарив по населеному пункту двома ракетами С-300;
- вдень російські війська вдарили по селищу Рогань Харківського району. Влучання у відкриту місцевість. Без постраждалих. За попередніми даними, обстріл був здійснений касетними боєприпасами з РСЗВ «Ураган».
Розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 Кримінального кодексу).
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