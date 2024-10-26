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Ракурс
Наслідки російського обстрілу Харківщини, фото: Харківська обласна прокуратура

Рашисти обстріляли Харківщину з «ураганів» та С-300, загинула людина (ФОТО)

26 жов 2024, 18:54
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Російські загарбники сьогодні, 26 жовтня, обстрілювали Харківщину РСЗВ «Ураган» та ракетами С-300.


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В результаті загинув місцевий житель. Про це повідомляє прес-служба Харківської обласної прокуратури.

Зафіксовано такі випадки:

  • близько 11.45 зс рф завдали ракетний удар по приватному житловому сектору у селі Радькове Чугуївського району. З-під завалів будинку рятувальники деблокували тіло загиблого 55-річного чоловіка. Також 84-річний мешканець зазнав гострої реакції на стрес. Попередньо, ворог вдарив по населеному пункту двома ракетами С-300;
  • вдень російські війська вдарили по селищу Рогань Харківського району. Влучання у відкриту місцевість. Без постраждалих. За попередніми даними, обстріл був здійснений касетними боєприпасами з РСЗВ «Ураган».

Розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 Кримінального кодексу).

Наслідки російського обстрілу Харківщини, фото: Харківська обласна прокуратура

Джерело: Ракурс


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