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Ракурс
Росіяни продовжують обстрілювати Харківщину, фото: ТАСС

Рашисти вдарили по селу на Харківщині, загинув чоловік — ОВА

26 жов 2024, 17:11
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Російські загарбники сьогодні, 26 жовтня, близько 11.40 обстріляли село Радькове Чугуївського району Харківської області.


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Ворожий боєприпас влучив у приватний житловий будинок, повідомляє прес-служба Харківської ОВА.

Згодом з-під завалів будинку рятувальники деблокували тіло загиблого 65-річного чоловіка.

Ще один місцевий житель зазнав гострої реакції на стрес.

Джерело: Ракурс


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