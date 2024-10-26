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Россияне продолжают обстреливать Харьковщину, фото: ТАСС
Рашисты ударили по селу на Харьковщине, погиб мужчина — ОВАhttps://racurs.ua/n200618-rashisty-udarili-po-selu-na-harkovschine-pogib-mujchina-ova.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 26 жовтня, близько 11.40 обстріляли село Радькове Чугуївського району Харківської області.
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Ворожий боєприпас влучив у приватний житловий будинок, повідомляє прес-служба Харківської ОВА.
Згодом з-під завалів будинку рятувальники деблокували тіло загиблого 65-річного чоловіка.
Ще один місцевий житель зазнав гострої реакції на стрес.
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