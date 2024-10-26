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Россияне продолжают обстреливать Харьковщину, фото: ТАСС

Рашисты ударили по селу на Харьковщине, погиб мужчина — ОВА

26 окт 2024, 17:11
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Російські загарбники сьогодні, 26 жовтня, близько 11.40 обстріляли село Радькове Чугуївського району Харківської області.


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Ворожий боєприпас влучив у приватний житловий будинок, повідомляє прес-служба Харківської ОВА.

Згодом з-під завалів будинку рятувальники деблокували тіло загиблого 65-річного чоловіка.

Ще один місцевий житель зазнав гострої реакції на стрес.

Источник: Ракурс


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