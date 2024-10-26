Движение «шахедов» в беларусь в ночь на 26 октября, инфографика: «Белорусский Гаюн»

https://racurs.ua/n200623-do-10-shahedov-zaletali-v-belarus-v-noch-na-26-oktyabrya-gaun.html

Ракурс

До білорусі з України в ніч на сьогодні, 26 жовтня, залетіли щонайменше сім російських дронів-камікадзе типу «Шахед».

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Про це повідомляється у Telegram-каналі моніторингової групи «Беларускі Гаюн».

Дрони проходили через «коридор» Славутич-Прип'ять, залітали у напрямку Брагіна, а також Пінська/Століна на південному заході країни, — вказано в повідомленні.

За інформацією моніторингової групи:

перший захід був о 02:51 «транзитним коридором» зі Славутича у бік Чорнобиля, а далі о 04.34, 04.43, 05.19, 06.02 та 06.05;

також було ще три «шахеди», які рухалися у напрямку білорусі, але їхній захід точно не підтверджений. Це проходи о 03.20, 06.37 та о 09.38 ранку;

крім цього, Повітряні сили ЗСУ повідомили, що один із БПЛА після заходу до білорусі більше не повернувся в Україну, тобто був локаційно втрачений на території білорусі.