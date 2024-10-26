Читайте также
Ракурсhttps://racurs.ua/
Движение «шахедов» в беларусь в ночь на 26 октября, инфографика: «Белорусский Гаюн»
До 10 «шахедов» залетали в беларусь в ночь на 26 октября — Гаюнhttps://racurs.ua/n200623-do-10-shahedov-zaletali-v-belarus-v-noch-na-26-oktyabrya-gaun.htmlРакурс
До білорусі з України в ніч на сьогодні, 26 жовтня, залетіли щонайменше сім російських дронів-камікадзе типу «Шахед».
.
Про це повідомляється у Telegram-каналі моніторингової групи «Беларускі Гаюн».
Дрони проходили через «коридор» Славутич-Прип'ять, залітали у напрямку Брагіна, а також Пінська/Століна на південному заході країни, — вказано в повідомленні.
За інформацією моніторингової групи:
- перший захід був о 02:51 «транзитним коридором» зі Славутича у бік Чорнобиля, а далі о 04.34, 04.43, 05.19, 06.02 та 06.05;
- також було ще три «шахеди», які рухалися у напрямку білорусі, але їхній захід точно не підтверджений. Це проходи о 03.20, 06.37 та о 09.38 ранку;
- крім цього, Повітряні сили ЗСУ повідомили, що один із БПЛА після заходу до білорусі більше не повернувся в Україну, тобто був локаційно втрачений на території білорусі.
Зазначимо, що протягом ночі та ранку чергова авіація ВПС РБ не піднімалася, — додали в «Гаюні».
Адвокаты, будьте бдительны, или Наступление на бизнес и произвольные аресты земельных участков
Активы оккупированы и растащены россиянами. Украине безразлично: брал кредит — верни
Срок полномочий президента: юридические аргументы или политические расчеты
Каждый украинец обязан заплатить банкам за утраченное или разрушенное имущество, на которое он брал ссуду — решение апелляционного суда
Загрузка...