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Рух «шахедів» до білорусі в ніч на 26 жовтня, інфографіка: «Беларускі Гаюн»
До 10 «шахедів» залітали до білорусі в ніч на 26 жовтня — Гаюнhttps://racurs.ua/ua/n200623-do-10-shahediv-zalitaly-do-bilorusi-v-nich-na-26-jovtnya-gaun.htmlРакурс
До білорусі з України в ніч на сьогодні, 26 жовтня, залетіли щонайменше сім російських дронів-камікадзе типу «Шахед».
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Про це повідомляється у Telegram-каналі моніторингової групи «Беларускі Гаюн».
Дрони проходили через «коридор» Славутич-Прип'ять, залітали у напрямку Брагіна, а також Пінська/Століна на південному заході країни, — вказано в повідомленні.
За інформацією моніторингової групи:
- перший захід був о 02:51 «транзитним коридором» зі Славутича у бік Чорнобиля, а далі о 04.34, 04.43, 05.19, 06.02 та 06.05;
- також було ще три «шахеди», які рухалися у напрямку білорусі, але їхній захід точно не підтверджений. Це проходи о 03.20, 06.37 та о 09.38 ранку;
- крім цього, Повітряні сили ЗСУ повідомили, що один із БПЛА після заходу до білорусі більше не повернувся в Україну, тобто був локаційно втрачений на території білорусі.
Зазначимо, що протягом ночі та ранку чергова авіація ВПС РБ не піднімалася, — додали в «Гаюні».
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