Последствия российского авиаудара по Константиновке, фото: Вадим Филашкин

https://racurs.ua/n200628-rashisty-udarili-fabami-po-konstantinovke-pogib-chelovek-foto.html

Ракурс

Російські загарбники сьогодні, 26 жовтня, о 15.40 скинули дві керовані авіабомби ФАБ-250 на місто Костянтинівка Донецької області.

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В результаті загинув 38-річний місцевий житель. Про це повідомили прес-служби Донецької ОВА та Донецької обласної прокуратури.

Крім того, мінно-вибухові травми і контузію отримали чоловік та двоє жінок віком 55, 67 і 73 років. Всі поранені отримали необхідну медичну допомогу.

Російським авіаударом пошкоджено:

10 приватних будинків;

дві багатоповерхівки;

дві адмінбудівлі;

дев’ять нежитлових приміщень;

26 автомобілів;

два газогони;

дві лінії електропередач.

Здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу).