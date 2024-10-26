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Російські загарбники сьогодні, 26 жовтня, о 15.40 скинули дві керовані авіабомби ФАБ-250 на місто Костянтинівка Донецької області.
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В результаті загинув 38-річний місцевий житель. Про це повідомили прес-служби Донецької ОВА та Донецької обласної прокуратури.
Крім того, мінно-вибухові травми і контузію отримали чоловік та двоє жінок віком 55, 67 і 73 років. Всі поранені отримали необхідну медичну допомогу.
Російським авіаударом пошкоджено:
- 10 приватних будинків;
- дві багатоповерхівки;
- дві адмінбудівлі;
- дев’ять нежитлових приміщень;
- 26 автомобілів;
- два газогони;
- дві лінії електропередач.
Здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу).
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