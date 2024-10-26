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Ракурс
Наслідки російського авіаудару по Костянтинівці, фото: Вадим Філашкін

Рашисти вдарили ФАБами по Костянтинівці — загинула людина (ФОТО)

26 жов 2024, 21:56
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Російські загарбники сьогодні, 26 жовтня, о 15.40 скинули дві керовані авіабомби ФАБ-250 на місто Костянтинівка Донецької області.


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В результаті загинув 38-річний місцевий житель. Про це повідомили прес-служби Донецької ОВА та Донецької обласної прокуратури.

Крім того, мінно-вибухові травми і контузію отримали чоловік та двоє жінок віком 55, 67 і 73 років. Всі поранені отримали необхідну медичну допомогу.

Російським авіаударом пошкоджено:

  • 10 приватних будинків;
  • дві багатоповерхівки;
  • дві адмінбудівлі;
  • дев’ять нежитлових приміщень;
  • 26 автомобілів;
  • два газогони;
  • дві лінії електропередач.

Здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу).

Наслідки російського авіаудару по Костянтинівці, фото: Вадим Філашкін

Джерело: Ракурс


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