Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Россияне совершили очередную массированную атаку «шахедами» по Украине, инфографика: Командование Воздушных сил

41 беспилотник сбили силы ПВО в ночь на 27 октября (ИНФОГРАФИКА)

27 окт 2024, 10:40
999

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 27 жовтня (із 21.00 26 жовтня) атакували Україну загалом 80 ударними безпілотниками типу Shahed та безпілотниками невстановленого типу із напрямків Орел (рф), Курськ (рф) та Приморсько-Ахтарськ (Краснодарський край рф).


.

Про це повідомляє прес-служба Повітряних сил ЗСУ.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що станом на 9.30:

  • підтверджено збиття 41 ворожого БПЛА в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Київській, Сумській, Кіровоградській, Черкаській, Житомирській, Хмельницькій та Чернігівській областях. Більшість ворожих БпЛА збито на Одещині та Київщині;
  • 32 російських безпілотника локаційно втрачено, один полетів у напрямку білорусі.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров