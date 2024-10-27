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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 27 жовтня (із 21.00 26 жовтня) атакували Україну загалом 80 ударними безпілотниками типу Shahed та безпілотниками невстановленого типу із напрямків Орел (рф), Курськ (рф) та Приморсько-Ахтарськ (Краснодарський край рф).
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Про це повідомляє прес-служба Повітряних сил ЗСУ.
Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України, — вказано в повідомленні.
Зазначається, що станом на 9.30:
- підтверджено збиття 41 ворожого БПЛА в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Київській, Сумській, Кіровоградській, Черкаській, Житомирській, Хмельницькій та Чернігівській областях. Більшість ворожих БпЛА збито на Одещині та Київщині;
- 32 російських безпілотника локаційно втрачено, один полетів у напрямку білорусі.
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