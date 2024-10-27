Рашисты совершили очередную массированную атаку дронами по Украине, фото: Сумская ОВА

https://racurs.ua/n200632-oblomki-sbityh-dronov-povlekli-za-soboy-povrejdeniya-na-kievschine-i-cherkasschine.html

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Рашисти в ніч на сьогодні, 27 жовтня, здійснили чергову масовану атаку дронами по Україні.

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Зокрема, на Київщині працювали сили ППО. Ворожі цілі були знищені, влучань в об'єкти критичної чи житлової інфраструктури не допущено, проте падіння уламків збитих дронів пошкодило приватний будинок та два автомобілі. Про це повідомляє прес-служба Київської ОВА.

У будинку вибиті вікна, пошкоджено паркан, — зазначають в ОВА. — Також сталося загоряння лісової підстилки. Пожежа ліквідована.

Постраждалих серед населення немає, оперативні групи продовжують роботу з фіксації наслідків.

На Черкащині, за попередніми даними, було знищено три «Шахеди», повідомляє прес-служба Черкаської ОВА.