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Ракурс
Рашисти здійснили чергову масовану атаку дронами по Україні, фото: Сумська ОВА

Уламки збитих дронів спричинили пошкодження на Київщині та Черкащині

27 жов 2024, 09:58
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Рашисти в ніч на сьогодні, 27 жовтня, здійснили чергову масовану атаку дронами по Україні.


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Зокрема, на Київщині працювали сили ППО. Ворожі цілі були знищені, влучань в об'єкти критичної чи житлової інфраструктури не допущено, проте падіння уламків збитих дронів пошкодило приватний будинок та два автомобілі. Про це повідомляє прес-служба Київської ОВА.

У будинку вибиті вікна, пошкоджено паркан, — зазначають в ОВА. —  Також сталося загоряння лісової підстилки. Пожежа ліквідована.

Постраждалих серед населення немає, оперативні групи продовжують роботу з фіксації наслідків.

На Черкащині, за попередніми даними, було знищено три «Шахеди», повідомляє прес-служба Черкаської ОВА.

Уламки одного з них впали на територію об'єкта інфраструктури на Уманщині. Пожежу оперативно ліквідовано. Без потерпілих, — повідомили в ОВА.

Джерело: Ракурс


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