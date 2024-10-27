Уламки збитих дронів спричинили пошкодження на Київщині та Черкащині

Уламки збитих дронів спричинили пошкодження на Київщині та Черкащиніhttps://racurs.ua/ua/n200632-ulamky-zbytyh-droniv-sprychynyly-poshkodjennya-na-kyyivschyni-ta-cherkaschyni.htmlРакурс
Рашисти в ніч на сьогодні, 27 жовтня, здійснили чергову масовану атаку дронами по Україні.
Зокрема, на Київщині працювали сили ППО. Ворожі цілі були знищені, влучань в об'єкти критичної чи житлової інфраструктури не допущено, проте падіння уламків збитих дронів пошкодило приватний будинок та два автомобілі. Про це повідомляє прес-служба Київської ОВА.
У будинку вибиті вікна, пошкоджено паркан, — зазначають в ОВА. — Також сталося загоряння лісової підстилки. Пожежа ліквідована.
Постраждалих серед населення немає, оперативні групи продовжують роботу з фіксації наслідків.
На Черкащині, за попередніми даними, було знищено три «Шахеди», повідомляє прес-служба Черкаської ОВА.
Уламки одного з них впали на територію об'єкта інфраструктури на Уманщині. Пожежу оперативно ліквідовано. Без потерпілих, — повідомили в ОВА.