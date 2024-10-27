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Ліквідація пожежі на Сумщині, фото: ДСНС
На Сумщині рятувальники тричі ліквідовували пожежі, спричинені нічними ударами рашистів (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n200631-na-sumschyni-ryatuvalnyky-trychi-likvidovuvaly-pojeji-sprychyneni-nichnymy-udaramy-rashystiv-foto.htmlРакурс
У Сумській області рятувальники тричі ліквідовували пожежі в житловому секторі, які спричинили ворожі удари.
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Про це сьогодні, 27 жовтня, вранці повідомила прес-служба ДСНС.
Зазначається, що:
- вночі ворог завдав удари по двох населених пунктах у Сумському районі. Виникли пожежі в житловому секторі. Співробітники ДСНС локалізували загоряння, запобігши їх подальшому поширенню та ліквідували пожежі;
- цієї ж ночі рятувальники разом з працівниками добровільної пожежної команди приборкували загоряння оселі громадян в одному із населених пунктів Шосткинського району, яке спричинив ворожий обстріл.
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