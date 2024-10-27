Ліквідація пожежі на Сумщині, фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n200631-na-sumschyni-ryatuvalnyky-trychi-likvidovuvaly-pojeji-sprychyneni-nichnymy-udaramy-rashystiv-foto.html

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У Сумській області рятувальники тричі ліквідовували пожежі в житловому секторі, які спричинили ворожі удари.

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Про це сьогодні, 27 жовтня, вранці повідомила прес-служба ДСНС.

Зазначається, що: