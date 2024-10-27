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Ліквідація пожежі на Сумщині, фото: ДСНС

На Сумщині рятувальники тричі ліквідовували пожежі, спричинені нічними ударами рашистів (ФОТО, ВІДЕО)

27 жов 2024, 09:34
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У Сумській області рятувальники тричі ліквідовували пожежі в житловому секторі, які спричинили ворожі удари.


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Про це сьогодні, 27 жовтня, вранці повідомила прес-служба ДСНС.

Зазначається, що:

  • вночі ворог завдав удари по двох населених пунктах у Сумському районі. Виникли пожежі в житловому секторі. Співробітники ДСНС локалізували загоряння, запобігши їх подальшому поширенню та ліквідували пожежі;
  • цієї ж ночі рятувальники разом з працівниками добровільної пожежної команди приборкували загоряння оселі громадян в одному із населених пунктів Шосткинського району, яке спричинив ворожий обстріл.

Ліквідація пожежі на Сумщині, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


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