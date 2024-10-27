Ракурсhttps://racurs.ua/
Росіяни вдарили по критичній інфраструктурі Роменського району Сумщини
Рашисти вдарили «шахедами» по енергоінфраструктурі Сумщини — ОВАhttps://racurs.ua/ua/n200629-rashysty-vdaryly-shahedamy-po-energoinfrastrukturi-sumschyny-ova.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 27 жовтня, завдали авіаудару по енергетичних об'єктах критичної інфраструктури Роменського району Сумської області, застосувавши БПЛА типу «Шахед».
.
Про це повідомляє прес-служба Сумської ОВА.
На місці працюють всі необхідні служби. Наслідки ворожої атаки уточнюються, — вказано в повідомленні.
Зазначається, що в ході протиповітряних боїв бойовими розрахунками Сухопутних військ ЗСУ, добровольцями було знищено три російські безпілотники.
Перша заступниця голови Роменської РДА Валентина Назаренко на своїй Фейсбук-сторінці повідомила, що, за попередньою інформацією, внаслідок удару по енергооб'єкту загиблих немає.
Видання «Суспільне» вночі повідомляло, що в Сумах спостерігалися перепади напруги.
Джерело: Сумська ОВА, Валентина Назаренко, «Суспільне»