Россияне ударили по критической инфраструктуре Роменского района Сумщины

https://racurs.ua/n200629-rashisty-udarili-shahedami-po-energoinfrastrukture-sumschiny-ova.html

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Російські загарбники сьогодні, 27 жовтня, завдали авіаудару по енергетичних об'єктах критичної інфраструктури Роменського району Сумської області, застосувавши БПЛА типу «Шахед».

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Про це повідомляє прес-служба Сумської ОВА.

На місці працюють всі необхідні служби. Наслідки ворожої атаки уточнюються, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що в ході протиповітряних боїв бойовими розрахунками Сухопутних військ ЗСУ, добровольцями було знищено три російські безпілотники.

Перша заступниця голови Роменської РДА Валентина Назаренко на своїй Фейсбук-сторінці повідомила, що, за попередньою інформацією, внаслідок удару по енергооб'єкту загиблих немає.

Видання «Суспільне» вночі повідомляло, що в Сумах спостерігалися перепади напруги.

Джерело: Сумська ОВА, Валентина Назаренко, «Суспільне»