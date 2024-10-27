Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Ликвидация пожара в Сумской области, фото: ГСЧС

В Сумской области спасатели трижды ликвидировали пожары, вызванные ночными ударами рашистов (ФОТО)

27 окт 2024, 09:34
999

У Сумській області рятувальники тричі ліквідовували пожежі в житловому секторі, які спричинили ворожі удари.


.

Про це сьогодні, 27 жовтня, вранці повідомила прес-служба ДСНС.

Зазначається, що:

  • вночі ворог завдав удари по двох населених пунктах у Сумському районі. Виникли пожежі в житловому секторі. Співробітники ДСНС локалізували загоряння, запобігши їх подальшому поширенню та ліквідували пожежі;
  • цієї ж ночі рятувальники разом з працівниками добровільної пожежної команди приборкували загоряння оселі громадян в одному із населених пунктів Шосткинського району, яке спричинив ворожий обстріл.

Ліквідація пожежі на Сумщині, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров