Росіяни здійснили чергову масовану атаку «шахедами» по Україні, інфографіка: Командування Повітряних сил

https://racurs.ua/ua/n200633-41-bezpilotnyk-zbyly-syly-ppo-v-nich-na-27-jovtnya-infografika.html

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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 27 жовтня (із 21.00 26 жовтня) атакували Україну загалом 80 ударними безпілотниками типу Shahed та безпілотниками невстановленого типу із напрямків Орел (рф), Курськ (рф) та Приморсько-Ахтарськ (Краснодарський край рф).

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Про це повідомляє прес-служба Повітряних сил ЗСУ.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що станом на 9.30: