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Ракурс
Росіяни здійснили чергову масовану атаку «шахедами» по Україні, інфографіка: Командування Повітряних сил

41 безпілотник збили сили ППО в ніч на 27 жовтня (ІНФОГРАФІКА)

27 жов 2024, 10:40
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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 27 жовтня (із 21.00 26 жовтня) атакували Україну загалом 80 ударними безпілотниками типу Shahed та безпілотниками невстановленого типу із напрямків Орел (рф), Курськ (рф) та Приморсько-Ахтарськ (Краснодарський край рф).


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Про це повідомляє прес-служба Повітряних сил ЗСУ.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що станом на 9.30:

  • підтверджено збиття 41 ворожого БПЛА в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Київській, Сумській, Кіровоградській, Черкаській, Житомирській, Хмельницькій та Чернігівській областях. Більшість ворожих БпЛА збито на Одещині та Київщині;
  • 32 російських безпілотника локаційно втрачено, один полетів у напрямку білорусі.

Джерело: Ракурс


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