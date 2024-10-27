Во Львове нетрезвый водитель угрожал патрульным гранатой

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Ракурс

У Львові нетверезий водій погрожував патрульним гранатою.

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На трасі М-06 Київ — Чоп громадянка стала очевидицею небезпечних маневрів вантажівки, які створювали аварійні ситуації та викликала поліцію.

Патрульні наздогнали транспортний засіб й виявили у 34-річного водія ознаки алкогольного сп’яніння. Пристрій Драгер показав 1,73 проміле. Стосовно нього склали протокол за ч. 1 ст. 130 КУпАП.

Після повідомлення про відсторонення від керування та вилучення водійського посвідчення, чоловік погрожував поліцейським гранатою та вимагав повернення документів. Патрульні одразу затримали його та викликали слідчо-оперативну групу.

Попередньо, граната виявилась тренувальною, однак її направлено на проведення експертизи.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 342 (опір працівникові правоохоронного органу під час виконання ним службових обовʼязків) КК України.