Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Во Львове нетрезвый водитель угрожал патрульным гранатой

Во Львове нетрезвый водитель угрожал патрульным гранатой (ВИДЕО)

27 окт 2024, 17:11
999

У Львові нетверезий водій погрожував патрульним гранатою.


.

На трасі М-06 Київ — Чоп громадянка стала очевидицею небезпечних маневрів вантажівки, які створювали аварійні ситуації та викликала поліцію.

Патрульні наздогнали транспортний засіб й виявили у 34-річного водія ознаки алкогольного сп’яніння. Пристрій Драгер показав 1,73 проміле. Стосовно нього склали протокол за ч. 1 ст. 130 КУпАП.

Після повідомлення про відсторонення від керування та вилучення водійського посвідчення, чоловік погрожував поліцейським гранатою та вимагав повернення документів. Патрульні одразу затримали його та викликали слідчо-оперативну групу.

Попередньо, граната виявилась тренувальною, однак її направлено на проведення експертизи.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 342 (опір працівникові правоохоронного органу під час виконання ним службових обовʼязків) КК України.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров