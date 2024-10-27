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Ракурс
Российские оккупанты вклинились в оборону ВСУ на Запорожье

Российские оккупанты вклинились в оборону ВСУ на Запорожье

27 окт 2024, 17:26
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Російські окупанти вклинилися в оборону українських військ у Левадному на Запоріжжі. Російська армія мала частковий успіх, Сили оборони зараз проводять стабілізаційні заходи, щоб відновити позиції.


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Про це повідомив речник ОУВ «Таврія» Владислав Волошин у телемарафоні.

На тій ділянці лінії бойового зіткнення після Вугледару ворог наростив певні зусилля, здійснив перегрупування і провів масовані штурмові дії, внаслідок чого мав частковий успіх, тобто вклинився в нашу оборону на глибину приблизно взводного опорного пункту, — сказав він.

Також Волошин заявив, що «називати Левадне населеним пунктом не поспішав би».

Це простий польовий стан, який знаходився в низині, і захищати його, проводити там оборонні дії — трохи складно. Наразі всі командні висоти, на цій ділянці зіткнення — вони під контролем Збройних сил України і триває оборонна операція щодо відновлення положення, — зазначив Волошин.

Источник: Ракурс


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