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Российские оккупанты вклинились в оборону ВСУ на Запорожье
Российские оккупанты вклинились в оборону ВСУ на Запорожьеhttps://racurs.ua/n200648-rossiyskie-okkupanty-vklinilis-v-oboronu-vsu-na-zaporoje.htmlРакурс
Російські окупанти вклинилися в оборону українських військ у Левадному на Запоріжжі. Російська армія мала частковий успіх, Сили оборони зараз проводять стабілізаційні заходи, щоб відновити позиції.
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Про це повідомив речник ОУВ «Таврія» Владислав Волошин у телемарафоні.
На тій ділянці лінії бойового зіткнення після Вугледару ворог наростив певні зусилля, здійснив перегрупування і провів масовані штурмові дії, внаслідок чого мав частковий успіх, тобто вклинився в нашу оборону на глибину приблизно взводного опорного пункту, — сказав він.
Також Волошин заявив, що «називати Левадне населеним пунктом не поспішав би».
Це простий польовий стан, який знаходився в низині, і захищати його, проводити там оборонні дії — трохи складно. Наразі всі командні висоти, на цій ділянці зіткнення — вони під контролем Збройних сил України і триває оборонна операція щодо відновлення положення, — зазначив Волошин.
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