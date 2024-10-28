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Ракурс
Марк Рютте подтвердил присутствие войск КНДР в россии. Фото:

Рютте подтвердил присутствие войск КНДР в россии

28 окт 2024, 14:21
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Генсек НАТО Марк Рютте підтвердив участь північнокорейських військових у війні рф проти України.


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Підрозділи армії КНДР Москва розгорнула в Курській області. У північноатлантичному альянсі це «значною ескалацією». Про це Рютте заявив 28 жовтня на брифінгу.

Сьогодні я можу підтвердити, що північнокорейські війська були направлені до сосії й що північнокорейські підрозділи були розгорнуті в Курській області. Розгортання військ з КНДР є значною ескалацією у справі проти цієї країни, щодо її тривалої участі в незаконній війні сосії й це є черговим порушенням резолюцій Ради Безпеки ООН і небезпечним розширенням війни, яку веде рф, — зазначив він.

Генсек додав, що відправлення північнокорейських військ у росію показує ще одну прогалину в документах про безпеку НАТО. Рютте закликав рф і КНДР негайно зупинити ці дії.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що росія застосує у бойових діях військових з КНДР 27−28 жовтня. Глава держави заявив, що це очевидний ескалаційний крок рф, тому світові лідери повинні відреагувати.

Источник: Ракурс


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