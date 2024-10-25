Війська з КНДР задіють у боях вже 27-28 жовтня. Фото:

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Військові КНДР будуть застосовані росією в зонах бойових дій вже 27−28 жовтня.

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Це очевидний ескалаційний крок росії, який має значення, на відміну від усієї тієї дезінформації, якої багато звучало на саміті БРІКС у Казані цими днями. Про це президент Володимир Зеленський заявив 25 жовтня за підсумками доповіді головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

Глава держави закликав світових лідерів до чіткої реакції та тиску на Москву і Пхеньян.

Світ може чітко побачити, чого насправді хоче росія, і це продовження війни. Саме тому потрібна принципова та сильна реакція лідерів світу. Фактичне залучення Північної Кореї до бойових дій повинно отримати відповідь у вигляді не заплющених очей та розгублених коментарів, а відчутного тиску як на Москву, так і на Пхеньян заради дотримання Статуту ООН і покарання за ескалацію, — зазначив Зеленський.

Також Сирський доповів про ситуацію на фронті. Найважче українським захисникам зараз на Донеччині, але бойові бригади тримають позиції та роблять усе можливе для знищення окупантів.

У Курській області Сили оборони продовжують реалізовувати завдання командування. Зеленський відзначив, що буферна зона на російській території убезпечує Україну від російських спроб розширення війни на сході держави.

Нагадаємо, напередодні в Головному управлінні розвідки МОУ заявили, що перші підрозділи військових з КНДР, які пройшли вишкіл на східних російських полігонах, вже прибули в зону бойових дій російсько-української війни.