Генштаб ответил Безуглой о "переводе медиков в пехоту"

https://racurs.ua/n200681-genshtab-otvetil-bezugloy-o-perevode-medikov-v-pehotu.html

Ракурс

Стабпункти бригад на фронті посилять фаховими медиками з тилових шпиталів.

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Про це повідомив 28 жовтня Генштаб ЗСУ.

Там наголосили, що посилення фаховими медиками відбувається на запит командирів тих військових частин, які безпосередньо беруть участь у бойових діях.

Вчасна та професійна допомога рятує життя наших воїнів. Це наше головне завдання, — підкреслили в ГШ.

Там нагадали: що раніше стан пораненого військовослужбовця буде фахово стабілізовано й він оперативно отримає медичну допомогу, тим більші шанси зберегти його життя.

Лікаря не можна вивчити за місяць, такий фахівець повинен мати відповідний рівень освіти й професійного досвіду. Оскільки бойові дії зараз характеризуються високою інтенсивністю, в бойових частинах є потреба у таких спеціалістах. Бойові бригади і надалі посилюватимуться фаховим медичним персоналом для збереження життя і здоровʼя наших захисників та захисниць, — зауважили в Генштабі.

При цьому там наголосили, що «військових медиків не „переводять у піхоту“ — вони і далі працюватимуть за своїм безпосереднім фахом».

Саме про те, що Генеральний штаб нібито «розпорядився перевести 1/5 медиків із військових госпіталів до піхотних бригад», раніше заявила народна депутатка від «Слуги народу» Мар’яна Безугла.