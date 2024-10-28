Комитет Рады согласовал увеличение в бюджете-2025 зарплаты прокурорам на 37%

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Бюджетний комітет схвалив до першого читання Проєкт бюджету на 2025 рік.

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Депутати пропонують уряду спрямувати 43,2 мільярда гривень дорожнього фонду на оборонні потреби країни. Щонайменше два мільярда гривень — на розмінування, а 4,8 мільярда — на нові пасажирські вагони.

Також пройшла правка про скасування національного кешбеку. Водночас підвищення зарплат прокурорам на 37% (майже на 3 мільярди гривень) вирішили залишити.

Нардеп Ярослав Железняк зазначив, що правки від нардепів Володимира Цабаля та Ніни Южаніної про те, щоб не підвищувати зарплати прокурорам на 3 млрд не приймуть. Ці правки були враховані і рекомендовані робочою групою.

На збільшенні зарплат прокурорам наполягали депутати з профільного комітету, перший заступник генерального прокурора Олексій Хоменко, а також голови Ради прокурорів.

Так, Комітет погодив збільшити в бюджеті прокурорам зарплати у 2025 році. За проголосували 14 членів комітету, утрималися четверо, ще один був проти.

Членкиня комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна зазначила, що їх збільшать на 25% порівняно з поточним роком.

Проєкт із правками Кабмін має розглянути цього тижня.