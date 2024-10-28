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Комітет Ради погодив збільшити у бюджеті-2025 прокурорам зарплати на 37%
Комітет Ради погодив збільшити у бюджеті-2025 зарплати прокурорам на 37%https://racurs.ua/ua/n200684-komitet-rady-pogodyv-zbilshyty-u-budjeti-2025-prokuroram-zarplaty-na-37.htmlРакурс
Бюджетний комітет схвалив до першого читання Проєкт бюджету на 2025 рік.
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Депутати пропонують уряду спрямувати 43,2 мільярда гривень дорожнього фонду на оборонні потреби країни. Щонайменше два мільярда гривень — на розмінування, а 4,8 мільярда — на нові пасажирські вагони.
Також пройшла правка про скасування національного кешбеку. Водночас підвищення зарплат прокурорам на 37% (майже на 3 мільярди гривень) вирішили залишити.
Нардеп Ярослав Железняк зазначив, що правки від нардепів Володимира Цабаля та Ніни Южаніної про те, щоб не підвищувати зарплати прокурорам на 3 млрд не приймуть. Ці правки були враховані і рекомендовані робочою групою.
На збільшенні зарплат прокурорам наполягали депутати з профільного комітету, перший заступник генерального прокурора Олексій Хоменко, а також голови Ради прокурорів.
Так, Комітет погодив збільшити в бюджеті прокурорам зарплати у 2025 році. За проголосували 14 членів комітету, утрималися четверо, ще один був проти.
Членкиня комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна зазначила, що їх збільшать на 25% порівняно з поточним роком.
Проєкт із правками Кабмін має розглянути цього тижня.