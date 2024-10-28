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Российские ублюдки ударили КАБом по Госпрому в Харькове
Российские ублюдки ударили КАБом по Госпрому в Харькове (ФОТО)https://racurs.ua/n200685-rossiyskie-ubludki-udarili-kabom-po-gospromu-v-harkove-foto.htmlРакурс
Удар керованими авіаційними бомбами по Харкову відбувся 28 жовтня о 21.00.
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Влучання зафіксовано у адміністративну будівлю (Держпром).
Зруйновано кілька поверхів.
Відомо про шістьох постраждалих — вони у легкому та середньому станах. Важких немає.
Держпром для кожного харківʼянина є символом міста. Будівля свого часу першим радянським хмарочосом, побудованим в конструктивістському стилі, вона входить до списку архітектурних памʼяток України.
Перед відступом в серпні 1943, під час так званої «очистки» Харкова, німці замінували Держпром, як і багато інших будівель міста, але вибух був відвернений невідомим патріотом.
В 2023 році Організація об'єднаних націй з питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО)внесла будівлю Держпрому в Харкові до списку культурних цінностей, які перебувають під посиленим захистом.
Держпром також увійшов до попереднього списку Світової спадщини ЮНЕСКО.
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