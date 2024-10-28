Російські виродки вдарили по Держпрому у Харкові

https://racurs.ua/ua/n200685-rosiyski-vyrodky-vdaryly-kabom-po-derjpromu-u-harkovi-foto.html

Ракурс

Удар керованими авіаційними бомбами по Харкову відбувся 28 жовтня о 21.00.

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Влучання зафіксовано у адміністративну будівлю (Держпром).

Зруйновано кілька поверхів.

Відомо про шістьох постраждалих — вони у легкому та середньому станах. Важких немає.

Держпром для кожного харківʼянина є символом міста. Будівля свого часу першим радянським хмарочосом, побудованим в конструктивістському стилі, вона входить до списку архітектурних памʼяток України.

Перед відступом в серпні 1943, під час так званої «очистки» Харкова, німці замінували Держпром, як і багато інших будівель міста, але вибух був відвернений невідомим патріотом.