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Ракурс
Російські виродки вдарили по Держпрому у Харкові

Російські виродки вдарили КАБом по Держпрому у Харкові (ФОТО)

28 жов 2024, 22:14
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Удар керованими авіаційними бомбами по Харкову відбувся 28 жовтня о 21.00.


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Влучання зафіксовано у адміністративну будівлю (Держпром).

Зруйновано кілька поверхів.

Відомо про шістьох постраждалих — вони у легкому та середньому станах. Важких немає.

Держпром для кожного харківʼянина є символом міста. Будівля свого часу першим радянським хмарочосом, побудованим в конструктивістському стилі, вона входить до списку архітектурних памʼяток України.

Перед відступом в серпні 1943, під час так званої «очистки» Харкова, німці замінували Держпром, як і багато інших будівель міста, але вибух був відвернений невідомим патріотом.

Джерело: Ракурс


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