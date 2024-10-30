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Украинцы другие — Зеленский опроверг намерение захватить Курскую АЭС
Украинцы другие — Зеленский опроверг намерение захватить Курскую АЭСhttps://racurs.ua/n200741-ukraincy-drugie-zelenskiy-oproverg-namerenie-zahvatit-kurskuu-aes.htmlРакурс
Україна ніколи не мала наміру взяти під контроль Курську АЕС в Курчатові,.
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Про це заявив президент Володимир Зеленський журналістам північної Європи, перебуваючи з візитом в Ісландії.
У західних ЗМІ пишуть, що ми намагаємося захопити якісь заводи, якісь енергетичні системи, якусь атомну станцію. Ні, ми навіть не намагалися,. — сказав президент.
Він пояснив відсутність подібних намірів тим, що Україна розуміє: у разі захоплення російської атомної станції ЗСУ діятимуть, як армія росії.
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