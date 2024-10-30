Читайте також
Ракурсhttps://racurs.ua/
Українці інші - Зеленський спростував наміри захопити Курську АЕС
Українці інші — Зеленський спростував наміри захопити Курську АЕСhttps://racurs.ua/ua/n200741-ukrayinci-inshi-zelenskyy-sprostuvav-namiry-zahopyty-kursku-aes.htmlРакурс
Україна ніколи не мала наміру взяти під контроль Курську АЕС в Курчатові,.
.
Про це заявив президент Володимир Зеленський журналістам північної Європи, перебуваючи з візитом в Ісландії.
У західних ЗМІ пишуть, що ми намагаємося захопити якісь заводи, якісь енергетичні системи, якусь атомну станцію. Ні, ми навіть не намагалися,. — сказав президент.
Він пояснив відсутність подібних намірів тим, що Україна розуміє: у разі захоплення російської атомної станції ЗСУ діятимуть, як армія росії.
Адвокати, будьте пильними, або Наступ на бізнес і свавільні арешти земельних ділянок
Активи окуповано і розтягнуто росіянами. Україні байдуже: брав кредит — поверни
Строк повноважень президента: юридичні аргументи чи політичні розрахунки
Кожен українець зобов’язаний заплатити банкам за втрачене чи зруйноване майно, на яке він брав позику — рішення апеляційного суду
Загрузка...