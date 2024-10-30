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Ракурс
Українці інші - Зеленський спростував наміри захопити Курську АЕС

Українці інші — Зеленський спростував наміри захопити Курську АЕС

30 жов 2024, 15:28
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Україна ніколи не мала наміру взяти під контроль Курську АЕС в Курчатові,.


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Про це заявив президент Володимир Зеленський журналістам північної Європи, перебуваючи з візитом в Ісландії.

У західних ЗМІ пишуть, що ми намагаємося захопити якісь заводи, якісь енергетичні системи, якусь атомну станцію. Ні, ми навіть не намагалися,. — сказав президент.

Він пояснив відсутність подібних намірів тим, що Україна розуміє: у разі захоплення російської атомної станції ЗСУ діятимуть, як армія росії.

Джерело: Ракурс


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