Українці інші - Зеленський спростував наміри захопити Курську АЕС

https://racurs.ua/ua/n200741-ukrayinci-inshi-zelenskyy-sprostuvav-namiry-zahopyty-kursku-aes.html

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Україна ніколи не мала наміру взяти під контроль Курську АЕС в Курчатові,.

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Про це заявив президент Володимир Зеленський журналістам північної Європи, перебуваючи з візитом в Ісландії.

У західних ЗМІ пишуть, що ми намагаємося захопити якісь заводи, якісь енергетичні системи, якусь атомну станцію. Ні, ми навіть не намагалися,. — сказав президент.

Він пояснив відсутність подібних намірів тим, що Україна розуміє: у разі захоплення російської атомної станції ЗСУ діятимуть, як армія росії.