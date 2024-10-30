Зеленський звинуватив Білий дім у відсутності кконфіденційності

https://racurs.ua/ua/n200738-zelenskyy-doriknuv-ssha-cherez-informaciu-pro-tomagavky-video.html

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Секретна інформація про ракети Tomahawk в одному із пунктів плану перемоги, свідчить про «відсутність конфіденційності між Україною та Білим домом».

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Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час інтерв’ю з медіа північної Європи.

Ви бачите, що зараз відбувається у ЗМІ, — вони сказали, що Україна хоче отримати багато ракет, таких як Tomahawk. Це була конфіденційна інформація між Україною та Білим домом. Як розуміти ці повідомлення? Виходить, що між партнерами немає нічого конфіденційного, — сказав Зеленський.

За його словами, у плані перемоги було прохання надати пакет зброї дальнього радіуса дії — за умови, що Україна використає її лише в разі продовження Росією війни та ескалації.

Я сказав, що це превентивний метод. Мені відповіли, що це ескалація, — розповів Зеленський.

При цьому назвав справжньою ескалацією з російської сторони перекидання військових КНДР. За його словами, рішучих кроків у відповідь на це зі сторони Заходу поки мало.

Напередодні видання The New York Times з посиланням на американського чиновника опублікувало матеріал, де пише, що Зеленський запропонував міжнародним партнерам надати «пакет неядерного стримування», в межах якого Україна отримає ракети Tomahawk дальністю до 2500 кілометрів.