Пусковая установка «шахедов», фото: СБУ

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СБУ сьогодні, 30 жовтня, повідомила про затримання 72-річного ученого-механіка із Харкова, який на замовлення рашистів розробляв креслення для удосконалення дронів-камікадзе типу «Шахед». Зокрема, він працював над модернізацією двигунів та катапультних установок.

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Опубліковані СБУ знімки свідчать, що у рф, зокрема, працюють над здешевленням запуску «шахедів», пише видання Defense Express.

У дописі також оприлюднена фотографія самої установки, яка вочевидь є пневматичною системою запуску. Вона виконана на причепі, а ферми у похідному режимі складаються чи знімаються, — зазначає видання.

Наголошується, що саме така конструкція пускової має замінити поточний механізм запуску, який складається із простого тримача та ракетного прискорювача.

Moment of the Launch / Impact of the Shahed type Drone launched by the Iraqi Resistance on Eilat Naval Base. https://t.co/LqqbAive2Wpic.twitter.com/ld11AZiLqf — MenchOsint (@MenchOsint) September 25, 2024

І таким чином, вочевидь, у рф планують досягти економії коштів, бо витрати на запуск Shahed-136 будуть меншими, а залежність від постачання таких твердопаливних прискорювачів — ліквідована, — наголошує видання.

Зазначається, що про використання росіянами саме таких примітивних установок свідчить перше за час війни детальне фото позиції «Шахеда», яке з’явилось лише у жовтні цього року.

Ці стартові майданчики розміщені орієнтовно за 200 км від кордонів та лінії фронту.

Увагу привертає те, що самостійно розробити у рф таку пускову не змогли й до робіт був залучений 72-річний учений-механік з Харкова, який особисто знав гендиректора одного з російських заводів, що виробляє агрегати для БПЛА, — наголошує видання. — А враховуючи те що за пособництво державі-агресору передбачено до 12 років, колаборант вочевидь проведе залишок свого життя у в’язниці.

Джерело: СБУ, Defense Express