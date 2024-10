СБУ сьогодні, 30 жовтня, повідомила про затримання 72-річного ученого-механіка із Харкова, який на замовлення рашистів розробляв креслення для удосконалення дронів-камікадзе типу «Шахед». Зокрема, він працював над модернізацією двигунів та катапультних установок.

Опубліковані СБУ знімки свідчать, що у рф, зокрема, працюють над здешевленням запуску «шахедів», пише видання Defense Express.

Наголошується, що саме така конструкція пускової має замінити поточний механізм запуску, який складається із простого тримача та ракетного прискорювача.

